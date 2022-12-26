60% українців донатить на ЗСУ, - результати опитування

90% українців сказали про те, що підтримують волонтерів, 59,9% опитаних респондентів надає підтримку в формі грошових пожертв. Про це свідчать результати соцопитування Active Group за допомогою панелі SunFlower Sociology.

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Відповідаючи на запитання «Чи підтримували ви волонтерів?», 35% респондентів відповіли, «так і багато», ще 54,1% – що підтримували, але не багато. 10,9% опитаних не підтримували волонтерів.

На запитання про те, якою саме була ця підтримка, 59,9% респондентів відповіли, що давали гроші, 19,8% – що давали інші власні ресурси, а 20,2% – допомагали руками.

Щодо напрямків донатів, то понад половина опитаних (56,1%) сказали, що, маючи вибір, спрямовували би кошти на підтримку Збройних сил України. 22,4% українців приблизно однаковий обсяг своїх коштів віддали би на потреби ЗСУ та на підтримку постраждалих від війни. Більше на підтримку ВПО та інших постраждалих від війни готові донатити 6,1%, а переважно на потреби, не пов’зані безпосередньо з війною – 3,4%. Не будуть давати кошти 3,7% респондентів. Не визначилися з відповіддю 8,2% опитаних.

24 лютого 2022 року російські війська розпочали неспровоковане вторгнення в Україну. Станом на сьогодні міста та об'єкти критичної інфраструктури зазнають ракетних та бомбових ударів. Під вогнем опиняються житлові будинки, лікарні, школи. Український бізнес та суспільство згуртувалися, аби допомагати мирному населенню та захисникам країни, які чинять затятий опір ворогу.

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