60% украинцев донатят на ВСУ, - результаты опроса

90% украинцев сказали о том, что поддерживают волонтеров, 59,9% опрошенных респондентов оказывают поддержку в форме денежных пожертвований. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Active Group с помощью панели SunFlower Sociology.

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Отвечая на вопрос «Поддерживали ли вы волонтеров?», 35% респондентов ответили, «так много», еще 54,1% – что поддерживали, но не много. 10,9% опрошенных не поддерживали волонтеров.

На вопрос о том, какая именно была эта поддержка, 59,9% респондентов ответили, что давали деньги, 19,8% – давали другие собственные ресурсы, а 20,2% – помогали руками.

Что касается направлений донатов, то более половины опрошенных (56,1%) сказали, что, имея выбор, направляли бы средства на поддержку Вооруженных сил Украины. 22,4% украинцев примерно одинаковый объем своих средств отдали бы на нужды ВСУ и поддержку пострадавших от войны. Больше в поддержку ВПЛ и других пострадавших от войны готовы донатить 6,1%, а преимущественно на нужды, не связанные непосредственно с войной – 3,4%. Не будут давать 3,7% респондентов. Затруднились ответить 8,2% опрошенных.

24 февраля 2022 года российские войска начали неспровоцированное вторжение в Украину. По состоянию на сегодняшний день города и объекты критической инфраструктуры испытывают ракетные и бомбовые удары. Под огнем оказываются жилые дома, больницы, школы. Украинский бизнес и общество сплотились, чтобы помогать мирному населению и защитникам страны, которые сопротивляются врагу.

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