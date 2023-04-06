АМКУ дозволив передати власнику Eva і Varus майно виробника "Ушастого няня"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) під час засідання 6 квітня ухвалив рішення про передачу в управління власнику мереж Eva і Varus активів ПрАТ "Вінницяпобутхім", що виготовляв засоби для прання “Ушастий нянь” та інші товари.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Активи в управління отримало ТОВ "Крайтекс-Сервіс", що, за даними YouControl, належить Руслану Шостаку, який є кінцевим власником, зокрема, Eva і Varus.

"Надано дозвіл на одержання в управління ТОВ "КРАЙТЕКС-СЕРВІС", активів (майна) ПрАТ "ВІННИЦЯПОТБУТХІМ", які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", — йдеться в повідомленні АМКУ.

За інформацією сервісу Опендатабот, ПрАТ "Вінницяпобутхім" — одне з 41 компанії, яку все ще контролюють власники з Росії, а саме російський олігарх Володимир Плесовських.

В управління АРМА були передані арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року. У грудні того ж року ТОВ "Крайтекс-Сервіс" здобуло перемогу за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами ПрАТ "Вінницяпобутхім".