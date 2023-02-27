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В Україні 41 компанію все ще контролюють власники з Росії - Опендатабот
За рік від початку великої війни в Україні 41 акціонерне товариство все ще контролюють власники з Російської Федерації. Серед них такі компанії, як Укренергоатом, Вімм-Білль-Данн Україна та декілька банків.
Про це повідомляє сервіс Опендатабот з посиланням на Єдиний державний реєстр акціонерів України.
Зазначається, що лише девʼять із 41 компанії знаходяться у стані припинення або банкрутства – решта продовжує працювати на території України.
В Україні зареєстровано майже 12 тисяч акціонерних товариств, проте інформацію про власників та бенефіціарів, тобто людей, які утримують пакети акцій й отримують прибуток, є не про всіх. За останній звітний період (йдеться про 2021 рік) є дані про утримувачів акцій щодо 6346 компаній.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З 41 компанії, інформація про які є у реєстрі акціонерів, два бізнеси не наявні у ЄДР.
Серед компаній, які є у списку, ПрАТ "Вінницяпобутхім". Нагадаємо, що що власником "Вінницяпобутхім" був російський олігарх Володимир Плесовських. Правоохоронці повідомили, що АРМА були передані арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересня 2022 року.
Також у списку є низка компаній, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Відомо, що окупанти демонтували та вивезли до Росії обладнання з заводів, які знаходяться на окупованій з 2014 року території. Зокрема, серед них - "Луганськтепловоз" та "Донбаскабель".
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що західні бренди хоч і покидають РФ, але їхні товари ні. Вантажівки з Coca-Cola їздять через кордон до Росії, туристи повертаються з-за кордону з останніми моделями Zara, а місцеві онлайн-ринки розкуповують запаси меблів IKEA.
Водночас Україна продовжує намагатися тиснути на тих, хто ще навіть не вирішив піти з РФ. Так, найбільші торгівельні мережі України вирішили припинити продаж та подальшу закупівлю овочевих консервів французького бренду Bonduelle через його підтримку армії РФ.