Найбільші мережі супермаркетів України оголосили бойкот Bonduelle: в чому причина

Найбільші торгівельні мережі України вирішили припинити продаж та подальшу закупівлю овочевих консервів французького бренду Bonduelle. Про це свідчить інформація на їхніх сторінках у Facebook.

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Зокрема, мережа АТБ-Маркет повідомляє, що зупинила закупівлю цієї продукції ще з 4 січня, і якщо щось з неї на полицях магазинів можна побачити досі, то це залишки. Мережа Novus напередодні оголосила, що взагалі прибирає Bonduelle з полиць.

"З відомих причин ми прибираємо з полиць Novus товари ТМ Bonduelle та Greenfield. Що ж, відмова від бренду – привід ближче познайомитись з українськими виробниками, які виготовляють якісні і смачні продукти", - йдеться у повідомленні компанії.

В свою чергу, компанія Auchan Ukraine повідомила про рішення зняти із полиць продукцію бренду Bonduelle ще 5 січня. Зазначалося, що на той момент "магазини виконують це рішення".

Крім того, мережа супермаркетів Varus напередодні також зазначала, що вже почала знімати з продажів продукцію вказаної ТМ з полиць, оскільки, не дивлячись на спростування Bonduelle інформації щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора.

Нагадаємо, що перед Новим роком в українському інфопросторі розповсюдилися скріншоти посту в групі "Ярцево LIVE" у соцмережі "Вконтакте" від 30 грудня, у якому йшлося про те, що компанія Bonduelle нібито привітала російських військових, що приймають участь у війні проти України, відправкою консервів із відповідним листом.

У повідомленні заявлялося, що керівниця Bonduelle в Росії Катерина Єлісєєва зазначила, що "щирі бажання найшвидшої перемоги зараз не менш важливіші, ніж сам продуктовий набір".

Втім, і сам допис, і уся група були видалені, а Bonduelle офіційно спростувала цю інформацію, але підтвердила, що продовжує працювати в РФ "з єдиною метою забезпечити доступ населення до основних продуктів харчування". В свою чергу, 5 січня Національне агентство з питань запобігання корупції закликало до запровадження санкцій проти Bonduelle.

Джерело фото: ua.depositphotos.com