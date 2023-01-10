Крупнейшие сети супермаркетов Украины объявили бойкот Bonduelle: в чем причина

Крупнейшие торговые сети Украины решили прекратить продажу и дальнейшую закупку овощных консервов французского бренда Bonduelle. Об этом свидетельствует информация на их страницах в Facebook.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, сеть АТБ-Маркет сообщает, что остановила закупку этой продукции еще с 4 января, и если что-то из нее на полках магазинов можно увидеть до сих пор, то это остатки. Сеть Novus накануне объявила, что вообще убирает Bonduelle с полок.

"По известным причинам мы убираем с полок Novus товары ТМ Bonduelle и Greenfield. Что ж, отказ от бренда – повод поближе познакомиться с украинскими производителями, производящими качественные и вкусные продукты", - говорится в сообщении компании.

В свою очередь, компания Auchan Ukraine сообщила о решении снять с полок продукцию бренда Bonduelle еще 5 января. Отмечалось, что на тот момент "магазины выполняют это решение".

Кроме того, сеть супермаркетов Varus накануне также отмечала, что уже начала снимать с продаж продукцию указанной ТМ с полок, поскольку, несмотря на опровержение информации о поддержке Bonduelle российской армии, компания продолжает деятельность на рынке страны-агрессора.

Напомним, что перед Новым годом в украинском инфопространстве распространились скриншоты поста в группе "Ярцево LIVE" в соцсети "Вконтакте" от 30 декабря, в котором говорилось, что компания Bonduelle якобы поздравила российских военных, принимающих участие в войне против Украины отправкой консервов с соответствующим письмом.

В сообщении заявлялось, что руководительница Bonduelle в России Екатерина Елисеева отметила, что "искренние желания скорейшей победы сейчас не менее важны, чем сам продуктовый набор".

Впрочем, и само сообщение, и вся группа были удалены, а Bonduelle официально опровергла эту информацию, хотя подтвердила, что продолжает работать в РФ "с единственной целью обеспечить доступ населения к основным продуктам питания". В свою очередь, 5 января Национальное агентство по предотвращению коррупции призвало к введению санкций против Bonduelle.

Источник фото: ua.depositphotos.com