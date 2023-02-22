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Топові бренди йдуть з РФ, але їхній товар легко знайти: які схеми використовують росіяни
Можливо, західні бренди покинули країну, але їхні товари ні. Вантажівки з Coca-Cola їздять через кордон до Росії, туристи повертаються з-за кордону з останніми моделями Zara, а місцеві онлайн-ринки розкуповують запаси меблів IKEA.
Про це пише Reuters.
Незважаючи на те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають Росію через її дії в Україні, вплив на російських споживачів мінімальний, хоча час доставки може бути довшим, а деякі товари дорожчими.
Основна зміна стосувалася маршрутів постачання, але продукти залишаються доступними як онлайн, так і в магазинах. Покупці просто повинні знати, де шукати.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Важливо те, що переважна більшість західних товарів не підпадає під санкції, і ці транскордонні потоки є законними. І Москва їх із задоволенням пропускає, яким би шляхом вони не йшли.
Постійна доступність брендів показує, з якими труднощами стикаються компанії, контролюючи ланцюги поставок під час виходу з ринку.
Власник Zara закрив свої 502 російські магазини після того, як Москва ввела війська в Україну, а потім продав їх Daher Group, що базується в ОАЕ.
Але росіяни повертаються з Мінська з повними валізами одягу брендів Zara, Bershka і Massimo Dutti.
Також Reuters пише, що росіяни купують одяг у Парижі та Дубаї та користуються мережею онлайн-продавців.
"Є сторінки в Instagram, Telegram, є дівчата, яких я знаю, які переїхали жити в Європу, або Стамбул, або Дубай. Вони збирають замовлення, скажімо, у Стамбулі, вони беруть 15%-30% (як комісію), потім доставляють їх сюди, і ви платите за доставку", - розповіла виданню росіянка Альбіна.
Сильний торішній рубль і слабка турецька ліра зіграли на руку російським споживачам.
Динаміка курсу валют частково спричинила семиразове збільшення поставок із Туреччини CDEK Forward, службою доставки з іноземних сайтів електронної комерції, повідомила Reuters її директор з маркетингу Дінара Ісмаїлова.
"Як тільки бренди сказали, що йдуть, почалася якась паніка, різко зросла кількість обсягів і замовлень", — сказала Ісмаїлова.
Займаючись невеликими приватними поставками, обіг CDEK Forward минулого року подвоївся в грошовому еквіваленті, причому 80% припадає на одяг, а товарний обіг зріс втричі.
"Це можна порівняти з тим, якби ви особисто пішли в магазин Zara в Нью-Йорку, купили там щось і відправили друзям у Москву", — сказала Ісмаїлова.
Крім того, коли ланцюжки постачання розпалися, Росія легалізувала так званий паралельний імпорт, дозволяючи роздрібним торговцям завозити товари з-за кордону без дозволу власника торгової марки.
На сайтах електронної комерції продається широкий асортимент імпортних товарів, і продавці часто рекламують, що привозять товари з-за кордону.
У той час як Coca-Cola припинила виробництво та продаж напоїв у Росії минулого року, інші імпортували їх, на етикетках на банках і пляшках було вказано, що вони прибули з Європи, Казахстану, Узбекистану та Китаю.
В одному московському супермаркеті продавалися три банки Coca-Cola за трьома різними цінами, привезені відповідно з Данії, Польщі та Британії.
"Були швидко встановлені контакти та підписані нові контракти з новими партнерами, запущені нові грошові потоки та логістичні ланцюжки поставок з турецькими, польськими та казахстанськими компаніями", – сказав виданню представник російської торгової мережі на умовах анонімності.
"Механізми паралельного імпорту були консолідовані та розширені, а це означає, що практично все доступно і буде доступним у майбутньому", — сказав Бен Ціон, генеральний директор платформи цифрової перевірки Publican.
Він додав, що Coca Cola може легко помітити "сплеск попиту" з боку сусідніх з Росією країн, звідки надходить більшість паралельного імпорту. Але це не в їхніх інтересах щось з цим робити.
Нагадаємо, найбільші торгівельні мережі України вирішили припинити продаж та подальшу закупівлю овочевих консервів французького бренду Bonduelle через його підтримку армії РФ.