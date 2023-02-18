Auchan офіційно відреагував на скандал з "гумдопомогою" російським військовим, що воюють проти України

Французька корпорація Auchan, що має мережу продуктових гіпермаркетів у низці країн, включаючи Росію та Україну, спростувала звинувачення в матеріалі Le Monde, The Insider та Bellingcat на її адресу щодо нібито відправлення “гуманітарної” допомоги російським військовим, які беруть участь в окупації України. Про це йдеться в заяві, опублікованій на її сайті.

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"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail вкрай здивований цими твердженнями, які ніяк не підтверджуються реальністю його внутрішнього розслідування", - сказано в ньому.

Компанія наполягає на тому, що її магазини, відкриті в РФ для забезпечення доступу населення Росії (як і в Україні для населення України) до продуктів харчування, не надають жодної добровільної чи активної допомоги у постачанні продуктів будь-якій іншої категорії споживачів, окрім цивільного населення Росії.

"Auchan Retail не проводить, не підтримує і не фінансує жодних "благодійних" зборів для російських Збройних сил", - наголошує міжнародний рітейлер.

У той же час там вказують, що, як і у випадку з будь-яким покупцем, приватним або професійним, Auchan не може знати, як саме придбані продукти зрештою будуть використані.

Нагадаємо, що напередодні українська "дочка" Auchan заявила, що шокована опублікованим у ЗМІ розслідуванням і чекає на офіційне повідомлення материнської компанії. У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що має намір обговорити скандал навколо мережі Auchan зі своєю французькою колегою Катрін Колонна.