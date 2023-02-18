Auchan официально отреагировал на скандал с "гумпомощью" воюющим против Украины российским военным

Французская корпорация Auchan, располагающая сетями продуктовых гипермаркетов в ряде стран, включая Россию и Украину, опровергла обвинения в расследовательском материале Le Monde, The Insider и Bellingcat в ее адрес относительно якобы отправки “гуманитарной” помощи российским военным, участвующим в оккупации Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее сайте.

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"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail крайне удивлен этими утверждениями, которые никак не подтверждаются реальностью его внутреннего расследования", - сказано в нем.

Компания настаивает на том, что ее магазины, открытые в РФ для обеспечения доступа населения России (как и в Украине для населения Украины) к продуктам питания, не оказывают никакой добровольной или активной помощи в снабжении продуктами какой-либо иной категории потребителей, чем гражданское население России.

"Auchan Retail не проводит, не поддерживает и не финансирует какие-либо "благотворительные" сборы для российских Вооруженных сил", - подчеркивает международный ритейлер.

В то же время там указывают, что как и в случае с любым покупателем, частным или профессиональным, Auchan не может знать, как именно приобретенные продукты в конечном итоге будут использованы.

Напомним, что накануне украинская "дочка" Auchan, заявила, что шокирована опубликованным в СМИ расследованием и ждет официального сообщения материнской компании. В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что намерен обсудить скандал вокруг сети Auchan со своей французской коллегой Катрин Колонна.