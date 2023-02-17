В Auchan Украина требуют объяснений от французского офиса из-за скандала о помощи оккупантам

Одна из крупнейших сетей гипермаркетов в Украине Auchan Украина обратилась за разъяснениями в главный офис, расположенный во Франции, после расследования СМИ о возможном предоставлении помощи оккупационным войскам РФ со стороны российской “дочки” “Ашана”.

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Об этом говорится в заявлении Auchan Украины в Facebook.

"Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессорки. Мы срочно обратились в офис во Франции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный офис опровергает информацию, опубликованную в СМИ.

"Мы ожидаем официальной коммуникации", - добавили в Auchan Украина.

Ранее The Insider, Le Monde и Bellingcat провели совместное расследование и сообщили, что российская "дочка" французского Auchan с начала полномасштабной войны поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи, а также помогала военкоматам набирать мобилизованных.

После начала российского вторжения в Украину более тысячи иностранных компаний объявили об остановке работы в России или об уходе с российского рынка. Российские власти поэтому объявили так называемое "импортозамещение".

Однако генеральный директор Auchan Retail International, оператора сетей гипермаркетов "Ашан", Ив Клод заявлял, что компания не планирует уходить с российского рынка из-за войны в Украине.