В Auchan Україна вимагають пояснень від французького офісу через скандал про допомогу окупантам

Одна з найбільших мереж гіпермаркетів в Україні Auchan Україна звернулася за роз'ясненнями до головного офісу, розташованого у Франції, після розслідування ЗМІ щодо можливого надання допомоги окупаційним військам РФ з боку російської “дочки” “Ашану”.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у заяві Auchan Україна в Facebook.

"Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки. Ми терміново звернулись до офісу у Франції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головний офіс спростовує інформацію, опубліковану в ЗМІ.

"Ми очікуємо на офіційну комунікацію", - додали в Auchan Україна.

Раніше The Insider, Le Monde і Bellingcat провели спільне розслідування і повідомили, що російська "дочка" французького Auchan від початку повномасштабної війни постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги, а також допомагав військкоматам набирати мобілізованих.

Після початку російського вторгнення в Україну більше тисячі іноземних компаній оголосили про зупинення роботи в Росії або про вихід з російського ринку. Російська влада через це оголосила так зване "імпортозаміщення".

Однак генеральний директор Auchan Retail International, оператора мереж гіпермаркетів "Ашан", Ів Клод заявляв, що компанія не планує йти з російського ринку через війну в Україні.