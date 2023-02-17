Глава МИД собирается говорить с французской коллегой из-за Auchan: в чем скандал

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что намерен обсудить с французской коллегой Катрин Колонной скандал вокруг сети Auchan.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"В прошлом году я призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моим французским коллегой", - отметил он.

Ранее The Insider, Le Monde и Bellingcat провели совместное расследование и сообщили, что российская "дочка" французского Auchan с начала полномасштабной войны поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи, а также помогала военкоматам набирать мобилизованных.

Одна из крупнейших сетей гипермаркетов в Украине Auchan Украина обратилась за разъяснениями в главный офис, расположенный во Франции, после расследования СМИ о возможном оказании помощи оккупационным войскам РФ.