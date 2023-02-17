Глава МЗС збирається говорити з французькою колегою через Auchan: у чому скандал

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що збирається обговорити з французькою колегою Катрін Колонною скандал навколо мережі Auchan.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він повідомив у Twitter.

"Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування військових злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моїм французьким колегою", - зазначив він.

Раніше The Insider, Le Monde і Bellingcat провели спільне розслідування і повідомили, що російська "дочка" французького Auchan від початку повномасштабної війни постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги, а також допомагав військкоматам набирати мобілізованих.

Одна з найбільших мереж гіпермаркетів в Україні Auchan Україна звернулася за роз'ясненнями до головного офісу, розташованого у Франції, після розслідування ЗМІ щодо можливого надання допомоги окупаційним військам РФ.