Топовые бренды уходят из РФ, но их товар легко найти: какие схемы используют россияне

Возможно, западные бренды покинули страну, но их товары нет. Грузовики с Coca-Cola ездят через границу в Россию, туристы возвращаются из-за границы с последними моделями Zara, а местные онлайн-рынки раскупают запасы мебели IKEA.

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Об этом пишет Reuters.

Несмотря на то, что европейские, североамериканские и японские компании покидают Россию из-за ее действий в Украине, влияние на российских потребителей минимально, хотя время доставки может быть длиннее, а некоторые товары дороже.

Основное изменение касалось маршрутов снабжения, но продукты остаются доступными как онлайн, так и в магазинах.Покупатели просто должны знать, где искать.

Важно то, что подавляющее большинство западных товаров не подпадает под санкции, и эти трансграничные потоки законны. И Москва их с удовольствием пропускает, по какому бы пути они ни шли.

Постоянная доступность брендов показывает, с каким трудом сталкиваются компании, контролируя цепи поставок при выходе с рынка.

Владелец Zara закрыл свои 502 российских магазина после того, как Москва ввела войска в Украину, а затем продал их базирующуюся в ОАЭ Daher Group.

Но россияне возвращаются из Минска с полными чемоданами одежды брендов Zara, Bershka и Massimo Dutti.

Также Reuters пишет, что россияне покупают одежду в Париже и Дубае и пользуются сетью онлайн-продавцов.

"Есть страницы в Instagram, Telegram, есть девушки, которых я знаю, которые переехали жить в Европу, или Стамбул, или Дубай. Они собирают заказы, скажем, в Стамбуле, они берут 15%-30% (как комиссию), затем доставляют их сюда, и вы платите за доставку", – рассказала изданию россиянка Альбина.

Сильный прошлогодний рубль и слабая турецкая лира сыграли на руку российским потребителям.

Динамика курса валют частично повлекла за собой семикратное увеличение поставок из Турции CDEK Forward, службой доставки с иностранных сайтов электронной коммерции, сообщила Reuters ее директор по маркетингу Динара Исмаилова.

"Как только бренды сказали, что уходят, началась какая-то паника, резко возросло количество объемов и заказов", - сказала Исмаилова.

Занимаясь небольшими частными поставками, обращение CDEK Forward в прошлом году удвоилось в денежном эквиваленте, причем 80% приходится на одежду, а товарное обращение выросло втрое.

"Это сравнимо с тем, если бы вы лично пошли в магазин Zara в Нью-Йорке, купили там что-то и отправили друзьям в Москву", - сказала Исмаилова.

Кроме того, когда цепочки поставок распались, Россия легализовала так называемый параллельный импорт, позволяя розничным торговцам завозить товары из-за границы без разрешения владельца торговой марки.

На сайтах электронной коммерции продается широкий ассортимент импортных товаров и продавцы часто рекламируют, что привозят товары из-за рубежа.

В то время как Coca-Cola прекратила производство и продажу напитков в России в прошлом году, другие импортировали их, на этикетках на банках и бутылках было указано, что они прибыли из Европы, Казахстана, Узбекистана и Китая.

В одном московском супермаркете продавались три банка Coca-Cola по трем разным ценам, привезенные соответственно из Дании, Польши и Британии.

"Были быстро установлены контакты и подписаны новые контракты с новыми партнерами, запущены новые денежные потоки и логистические цепочки поставок с турецкими, польскими и казахстанскими компаниями", – сказал представитель российской торговой сети на условиях анонимности.

"Механизмы параллельного импорта были консолидированы и расширены, а это значит, что практически все доступно и будет доступно в будущем", - сказал Бен Цион, генеральный директор платформы цифровой проверки Publican.

Он добавил, что Coca Cola может легко заметить "всплеск спроса" со стороны соседних с Россией стран, откуда поступает большинство параллельного импорта. Но это не в их интересах что-то с этим делать.

Напомним, крупнейшие торговые сети Украины решили прекратить продажу и последующую закупку овощных консервов французского бренда Bonduelle из-за его поддержки армии РФ.