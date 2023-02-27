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В Украине 41 компанию все еще контролируют владельцы из России - Опендатабот
За год после начала большой войны в Украине 41 акционерное общество все еще контролируют владельцы из Российской Федерации. Среди них такие компании, как Укрэнергоатом, Вимм-Билль-Дан Украина и несколько банков.
Об этом сообщает сервис Опендатабот со ссылкой на Единый государственный реестр акционеров Украины.
Отмечается, что только девять из 41 компании находятся в состоянии прекращения или банкротства – остальные продолжают работать на территории Украины.
В Украине зарегистрировано почти 12 тысяч акционерных обществ, однако информация о владельцах и бенефициарах, то есть людях, удерживающих пакеты акций и получающих прибыль, есть не обо всех. За последний отчетный период (речь идет о 2021 году) есть данные о держателях акций относительно 6346 компаний.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Из 41 компании, информация о которых есть в реестре акционеров, два бизнеса не имеются в ЕГР.
Среди компаний, которые есть в списке, ЧАО "Винницабытхим". Напомним, что владельцем "Винницабытхим" был российский олигарх Владимир Плесовских. Правоохранители сообщили, что АРМА были переданы арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре этого года.
Также в списке ряд компаний, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Известно, что оккупанты демонтировали и вывезли в Россию оборудование с заводов, которые находятся на оккупированной с 2014 года территории. В частности, среди них - "Лугансктепловоз" и "Донбасскабель".
Напомним, что недавно стало известно, что западные бренды хоть и покидают РФ, но их товары нет. Грузовики из Coca-Cola ездят через границу в Россию, туристы возвращаются из-за границы с последними моделями Zara, а местные онлайн-рынки раскупают запасы мебели IKEA.
В то же время, Украина продолжает пытаться давить на тех, кто еще даже не решил уйти из РФ. Так, крупнейшие торговые сети Украины решили прекратить продажу и последующую закупку овощных консервов французского бренда Bonduelle из-за его поддержки армии РФ.