В Украине 41 компанию все еще контролируют владельцы из России - Опендатабот

За год после начала большой войны в Украине 41 акционерное общество все еще контролируют владельцы из Российской Федерации. Среди них такие компании, как Укрэнергоатом, Вимм-Билль-Дан Украина и несколько банков.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает сервис Опендатабот со ссылкой на Единый государственный реестр акционеров Украины.

Отмечается, что только девять из 41 компании находятся в состоянии прекращения или банкротства – остальные продолжают работать на территории Украины.

В Украине зарегистрировано почти 12 тысяч акционерных обществ, однако информация о владельцах и бенефициарах, то есть людях, удерживающих пакеты акций и получающих прибыль, есть не обо всех. За последний отчетный период (речь идет о 2021 году) есть данные о держателях акций относительно 6346 компаний.

Из 41 компании, информация о которых есть в реестре акционеров, два бизнеса не имеются в ЕГР.

Среди компаний, которые есть в списке, ЧАО "Винницабытхим". Напомним, что владельцем "Винницабытхим" был российский олигарх Владимир Плесовских. Правоохранители сообщили, что АРМА были переданы арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре этого года.

Также в списке ряд компаний, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Известно, что оккупанты демонтировали и вывезли в Россию оборудование с заводов, которые находятся на оккупированной с 2014 года территории. В частности, среди них - "Лугансктепловоз" и "Донбасскабель".

Напомним, что недавно стало известно, что западные бренды хоть и покидают РФ, но их товары нет. Грузовики из Coca-Cola ездят через границу в Россию, туристы возвращаются из-за границы с последними моделями Zara, а местные онлайн-рынки раскупают запасы мебели IKEA.

В то же время, Украина продолжает пытаться давить на тех, кто еще даже не решил уйти из РФ. Так, крупнейшие торговые сети Украины решили прекратить продажу и последующую закупку овощных консервов французского бренда Bonduelle из-за его поддержки армии РФ.