Национализация Ocean Plaza: Минюст обнуляет долг ТРЦ перед Ротенбергом

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление с просьбой списать права требования по кредиту компании-владельца торгового центра Ocean Plaza в Киеве перед кипрской компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга, что позволит Фонду государственного имущества запустить процесс приватизации ТРЦ.

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Об этом сообщает Минюст.

Отмечается, что 11 июня 2024 года Минюст подал в Высший антикоррупционный суд второе исковое заявление о применении к Аркадию Ротенбергу, Игорю Ротенбергу, Александру Скоробогатьку и Александру Пономаренко.

Все эти известные российские бизнесмены имеют тесную связь с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Деятельность их компаний связана, в частности, со строительством гостиниц, мостов, дорог, аэропортов, производством патронов.

В Минюсте напоминают, что решением ВАКС в доход государства было взыскано 100% доли уставного капитала ООО "Авангард-Виларти" и 66,65% доли уставного капитала ООО "ИС "Лыбидь".

В настоящее время к взысканию заявлены права требования компании-нерезидента, связанной с российскими бизнесменами, а именно:

право требования по кредитному договору № 1 от 27.10.2009, заключенному между ООО "ИС "Лыбидь" и компанией "Ethoder Investments Limited";

право требования по договору ипотеки от 28.03.2014 года заключенным между ООО "ИС "Лыбидь" и компанией "Ethoder Investments Limited";

право требования по договору залога от 14.04.2014 года заключенным между ООО "Авангард-Виларти" и компанией "Ethoder Investments Limited".

Обнуление прав требования позволит Фонду государственных имуществ запустить процесс приватизации ТРЦ Ocean Plaza. В противном случае будущему владельцу пришлось бы выплатить 200 млн долларов долга Ротенбергу.

Откуда у Ocean Plaza долг на 200 миллионов долларов

Формальным владельцем Ocean Plaza было украинское ООО "ИС Лыбидь". Деньги на приобретение Ocean Plaza общество получило от материнской Ethoder Investments Limited в кредит.

Сумма кредита составила 150 миллионов долларов с процентной ставкой 20% годовых в долларах. В качестве залога для обеспечения этой сделки использовали будущий объект недвижимости. Компания Ethoder сейчас принадлежит Ротенбергам.

Как известно, Ротенбергам принадлежало 66,65% в уставном капитале ООО "ИС "Лыбидь".

Высший антикоррупционный суд установил, что с 2013 по 2020 год ООО "ИС Лыбидь" выплатило 249,8 миллиона долларов процентов. Все это время выплачивали только проценты, оставляя основную сумму задолженности неизменной, чтобы выводить прибыль на оффшоры Кипра.

Для того чтобы Ротенберг действительно избавился от Ocean Plaza как актива и не смог через суд требовать от государства долг, Минюст и подал иск.

Ocean Plaza: конфискация актива у россиян

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную долю в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена актива составляет 1 651 633 236 грн.