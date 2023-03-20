ВАКС принял решение конфисковать активы Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza

Сегодня, 20 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху и его сыну, а также к еще двум российским гражданам по конфискации их украинских активов.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что решением суда взысканы в доход государства активы, а именно:

доля в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти" право на которую зарегистрировано по компаниям "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") и "Итодер Инвестментс Лимитед" (" Ethoder Investments Limited");

доля в размере 66,65 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный союз "Лыбидь" (код ЕГРПОУ 34693827), право на которую зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по Обществу с ограниченной ответственностью " -Виларти".

Решение вступит в силу через десять дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке.

Как отмечает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, имущество близкого друга лидера страны-агрессора РФ перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества.

"Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины. В игру вступают механизмы привлечения россиян к юридической ответственности. Есть наконец международный ордер на арест Путина, судебные приговоры против российских олигархов. Продолжение следует. Мы заставим их за все заплатить!", – подчеркнул Арахамия.

Напомним, Министерство юстиции Украины 3 марта подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации компаний, принадлежащих Аркадию и Игорю Ротенбергам.

Отметим, ранее принадлежащие инвестсоюзу "Лыбидь" акции ТРЦ Ocean Plaza были переданы в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем (АРМА). Вместе с тем арест здания самого ТРЦ, наложенного еще в мае Печерским районным судом Киева, в начале августа 2022 года был снят .

Но с момента перезапуска деятельности ТРЦ Ocean Plaza, состоявшегося в конце ноября 2022 года, украинский бюджет так и не получил доходы.