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ВАКС принял решение конфисковать активы Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza

ВАКС принял решение конфисковать активы Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza

Сегодня, 20 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху и его сыну, а также к еще двум российским гражданам по конфискации их украинских активов.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что решением суда взысканы в доход государства активы, а именно:

  • доля в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти" право на которую зарегистрировано по компаниям "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") и "Итодер Инвестментс Лимитед" (" Ethoder Investments Limited");
  • доля в размере 66,65 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный союз "Лыбидь" (код ЕГРПОУ 34693827), право на которую зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по Обществу с ограниченной ответственностью " -Виларти".

Решение вступит в силу через десять дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке.

Как отмечает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, имущество близкого друга лидера страны-агрессора РФ перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества.

"Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины. В игру вступают механизмы привлечения россиян к юридической ответственности. Есть наконец международный ордер на арест Путина, судебные приговоры против российских олигархов. Продолжение следует. Мы заставим их за все заплатить!", – подчеркнул Арахамия.

Напомним, Министерство юстиции Украины 3 марта подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации компаний, принадлежащих Аркадию и Игорю Ротенбергам.

Отметим, ранее принадлежащие инвестсоюзу "Лыбидь" акции ТРЦ Ocean Plaza были переданы в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем (АРМА). Вместе с тем арест здания самого ТРЦ, наложенного еще в мае Печерским районным судом Киева, в начале августа 2022 года был снят .

Но с момента перезапуска деятельности ТРЦ Ocean Plaza, состоявшегося в конце ноября 2022 года, украинский бюджет так и не получил доходы.

Автор:
Светлана Манько