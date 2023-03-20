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ВАКС ухвалив рішення конфіскувати активи Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza
Сьогодні, 20 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського олігарха та його сина, а також ще двох російських громадян щодо конфіскації їхніх українських активів.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
Зазначається, що рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, а саме:
- частку у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті" право на яку зареєстроване за компаніями "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") та "Ітодер Інвестментс Лімітед" ("Ethoder Investments Limited");
- частку у розмірі 66,65 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний союз "Либідь" (код ЄДРПОУ 34693827), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за Товариством з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті".
Рішення вступить в силу через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зазначає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, майно близького друга лідера країни-агресора РФ перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна.
"Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України. У гру вступають механізми притягнення росіян до юридичної відповідальності. Маємо нарешті міжнародний ордер на арешт Путіна, судові вироки проти російських олігархів. Далі буде більше. Ми змусимо їх за все заплатити!", - підкреслив Арахамія.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України 3 березня подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію компаній, які належать Аркадію та Ігорю Ротенбергам.
Зазначимо, раніше акції ТРЦ Ocean Plaza, що належать інвестсоюзу "Либідь", було передано в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом (АРМА). Разом з тим арешт будівлі самого ТРЦ, який було накладено ще у травні Печерським районним судом Києва, на початку серпня 2022 року було знято.
Але від моменту перезапуску діяльності ТРЦ Ocean Plaza, яке відбулось наприкінці листопада 2022-го року, український бюджет так і не отримав доходів.