Фінляндія заарештувала активи засновника Yandex та братів Ротенбергів

У Фінляндії заарештовано активи найбільшої російської пошукової компанії Yandex, засновником та генеральним директором якої є Аркадій Волож. Також заарештовано активи російських бізнесменів Бориса та Аркадія Ротенберга.

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Про це пише Helsingin Sanomat.

За даними видання, нові рішення про арешт фінська влада прийняла в серпні та на початку вересня.

Зазначається, що Волож і брати Ротенберги перебувають у списку санкцій ЄС.

Yandex керує транспортною службою Yango у Фінляндії та має центр обробки даних у Мянтсяля.

Навесні Yandex Oy змінила назву на Global DC Oy у Фінляндії. Волож вже залишив посаду генерального директора та місце у раді директорів компанії. Однак це не звільнило його від західних санкцій.

У російського олігарха і давнього друга президента РФ Володимира Путіна Ротенберга заарештували акції компанії Långvik Capital та її частки у двох інших компаніях, також найбільший критий льодовий стадіон країни, раніше відомий як Hartwall Arena, і СПА-готель Långvik в передмісті Гельсінкі.

Також заарештовані активи ще одного олігарха, Геннадій Тимченко, який володіє значною часткою компанії Helsinki Halli.

Тепер активи олігархів не можуть бути передані в заставу, продані або іншим чином вжиті без дозволу судового пристава. Такі заходи, зазвичай, передують фактичному рішенню про конфіскацію.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд вперше постановив конфіскувати майно російського олігарха Володимира Євтушенкова, якого вважають, близькою до глави РФ Володимира Путіна особою.