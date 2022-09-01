ВАКС вперше конфіскував активи російського олігарха

Вищий антикорупційний суд вперше постановив конфіскувати майно російського олігарха Володимира Євтушенкова, якого вважають, близькою до глави РФ Володимира Путіна особою. Про це 1 вересня в Facebook повідомив Центр протидії корупції.

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Зокрема, ВАКС конфіскував 17 об'єктів нерухомості загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів, а також частки олігарха в кількох українських фірмах, а саме:

42,09% у ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя);

59,2% у ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ);

59,2% у ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ);

42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя);

34,21 % у АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування” (Запоріжжя).

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Широкої, Мойсака і Саландяк.

"Але це далеко не єдиний російський олігарх, який має серйозні статки в Україні. Чекаємо на нові позови від уряду. На черзі - майно Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фрідмана, Міллєра та інших путінських олігархів", — зазначили в Центрі протидії корупції.

Євтушенков — один з найбагатших людей Росії, голова ради директорів та власник 59,2105 % акцій АФК "Система". У середині квітня 2022 року Євтушенков потрапив під санкції Великобританії, після чого передав 10% акцій синові і перестав бути контролюючим акціонером, також він вийшов із ради директорів "АФК Система".

Нагадаємо також, що напередодні Кабінет міністрів затвертив указ президента про передачу на користь України та українського народу 903 об’єктів власності, які належать Росії. До цього Верховна Рада змінила закон про засади примусової конфіскації російського майна, дозволивши конфіскувати майно самих громадяни РФ, а також іноземців, які живуть у цій країні або займаються там основною діяльністю.