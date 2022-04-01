Рада дозволила конфіскацію майна росіян, а також тих, хто заперечує чи підтримуює агресію РФ проти України

Верховна Рада змінила закон про засади примусової конфіскації майна Росії та її резидентів, значно розширивши поняття таких резидентів. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за ухвалення в цілому відповідного законопроекту №7169 на засіданні 1 квітня проголосувало 305 депутатів.

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Так, під резидентами РФ у згаданому законі тепер розуміються і громадяни РФ, а також іноземці, які живуть у цій країні або займаються там основною діяльністю.

У початковій редакції закону це поняття поширювалося лише на юридичних осіб, засновником, бенефіціаром чи акціонером яких прямо чи опосередковано є Росія чи її державні структури.

Крім цього, до резидентів РФ тепер можуть прирівнюватися фізичні або юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, провадження основної діяльності та інших факторів), які публічно заперечують або підтримують здійснення РФ збройної агресії проти України, встановлення та затвердження окупації частини території України та які при цьому не зупинили або не припинили економічну діяльність у РФ під час воєнного стану в Україні.

Передбачено, що рішення про визнання таких осіб резидентами РФ має ухвалювати Рада нацбезпеки та оборони України або ж суд.

При цьому Рада також передбачила, що конфіскація російської власності може проводитись у рахунок майбутньої репарації на користь України за збитки, завдані їй російською агресією.

Нагадаємо, що рішення про конфіскацію російської власності, згідно з ухваленим 3 березня законом, має приймати також РНБО із введенням його в дію указом президента. Проекти таких рішень має розробляти Кабінет міністрів.