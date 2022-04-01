Рада разрешила конфискацию имущества россиян, а также отрицающих или поддерживающих агрессию РФ против Украины

Верховная Рада изменила закон о принципах принудительной конфискации имущества России и ее резидентов, значительно расширив понятие таких резидентов. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за принятие в целом соответствующего законопроекта №7169 на заседании 1 апреля проголосовало 305 депутатов.

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Так, под резидентами РФ в упомянутом законе теперь понимаются и граждане РФ, а также иностранцы, живущие в этой стране или занимающиеся там основной деятельностью.

В изначальной редакции закона это понятие распространялось только на юридических лиц, основателем, бенефициаром или акционером которых прямо или опосредованно является Россия или ее государственные структуры.

Помимо этого, к резидентам РФ теперь могут приравниваться физические или юридические лица (независимо от гражданства, места жительства, местонахождения, осуществления основной деятельности и прочих факторов), которые публично отрицают или поддерживают осуществление РФ вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение оккупации части территории Украины и не остановившие или не прекратившие экономическую деятельность в РФ во время военного положения в Украине.

Предусмотрено, что решение о признании таких лиц резидентами РФ должен будет принимать Совет нацбезопасности и обороны Украины либо же суд.

При этом Рада также предусмотрела, что конфискация российской собственности может производиться в счет будущей репарации в пользу Украины за ущерб, нанесенный ей российской агрессией.

Напомним, что решение о конфискации российской собственности, согласно принятому 3 марта закону, должен принимать также СНБО с введением его в действие указом президента. Проекты таких решений должен будет разрабатывать Кабинет министров.