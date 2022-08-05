Уряд анонсував конфіскацію 903 об’єктів, що належать Росії

Кабінет міністрів на засідання 5 серпня затвертив указ президента про передачу на користь України та українського народу 903 об’єктів власності, які належать Росії, повідомляє пресслужба уряду.

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Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, усе майно, яке планується конфіскувати, розділено на три категорії. Перша категорія — це майно, яке належить російській державі, друга — належить підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, а третя — це активи російських банків.

З зазначеної кількості 824 позицій являють собою майнові активи, а 79 — корпоративні права. Очільник уряду наголосив, що конфісковані активи конвертуватимуться в кошти, які будуть спрямовані на оборону та відновлення України.

"Робимо це системно та відповідно до всіх процедур. Ми не підміняємо закон нашим бажанням, а реалізовуємо це стратегічне завдання у правовий спосіб", - підкреслив він.

За словами глави уряду, цей крок є першим у державній стратегії. Наступним же має стати конфіскація російських активів у країнах Заходу для відбудови України.

"Над цим працює і уряд, і Офіс президента з командами найкращих юристів та з командами міжнародних експертів, наших партнерів і союзників", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що 1 квітня Верховна Рада змінила закон про засади примусової конфіскації російського майна, дозволивши конфіскувати майно самих громадяни РФ, а також іноземців, які живуть у цій країні або займаються там основною діяльністю.

Більш того, до резидентів РФ тепер можуть прирівнюватися будь-які фізичні або юридичні особи, які публічно заперечують або підтримують здійснення РФ збройної агресії проти України, встановлення та затвердження окупації частини території України та які при цьому не зупинили або не припинили економічну діяльність у РФ під час воєнного стану в Україні.

Зазначимо також, що 12 травня Рада схвалила указ Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 травня про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів. У цьому рішенні йшлося про конфіскацію Промінвестбанку, що належить російській державній корпорації "ВЕБ.РФ", та МР Банку ("дочки" Сбербанку Росії).