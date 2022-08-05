Правительство анонсировало конфискацию 903 принадлежащих России объектов

Кабинет министров на заседании 5 августа утвердил указ президента о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 принадлежащих России объектов собственности, сообщает пресс-служба правительства.

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Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, все имущество, которое планируется конфисковать, разделено на три категории. Первая категория – это имущество, принадлежащее российскому государству, вторая – принадлежащее подсанкционным гражданам и компаниям из России, а третья – это активы российских банков.

Из указанного количества 824 позиций представляют собой имущественные активы, а 79 – корпоративные права. Глава правительства подчеркнул, что конфискованные активы будут конвертироваться в средства, направленные на оборону и восстановление Украины.

"Делаем это системно и в соответствии со всеми процедурами. Мы не подменяем закон нашим желанием, а реализуем эту стратегическую задачу правовым способом", - подчеркнул он.

По словам главы правительства, этот шаг является первым в государственной стратегии. Следующим же должна стать конфискация российских активов в странах Запада для восстановления Украины.

"Над этим работает и правительство, и Офис президента с командами лучших юристов и с командами международных экспертов, наших партнеров и союзников", - отметил Шмыгаль.

Напомним, что 1 апреля Верховная Рада изменила закон об основах принудительной конфискации российского имущества, разрешив конфисковать имущество самих граждан РФ, а также иностранцев, живущих в этой стране или занимающихся там основной деятельностью.

Более того, к резидентам РФ теперь могут приравниваться любые физические или юридические лица, публично отрицающие или поддерживающие осуществление РФ вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение оккупации части территории Украины и при этом не остановившие или не прекратившие экономическую деятельность в РФ под время военного положения в Украине.

Отметим также, что 12 мая Рада приняла указ Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая о принудительном изъятии в Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В этом решении говорилось о конфискации Проминвестбанка, принадлежащего российской государственной корпорации "ВЭБ.РФ", и МР Банка ("дочки" Сбербанка России).