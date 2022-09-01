ВАКС впервые конфисковал активы российского олигарха

Высший антикоррупционный суд впервые постановил конфисковать имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого считают близким к главе РФ Владимиру Путину лицом. Об этом 1 сентября в Facebook сообщил Центр противодействия коррупции.

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В частности, ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров, а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно:

42,09% в ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье);

59,2% в ООО "ИТМ-Украина" (Киев);

59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев);

42,09% в ООО Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье);

34,21% в АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения" (Запорожье).

Решение приняла коллегия судей ВАКС в составе Широкой , Мойсака и Солландяк .

"Но это далеко нет единственный русский олигарх , который имеет серьезные состояние в Украине . Ждем на новые иски от правительства . на очереди – имущество Дерипаски , Бабакова , Ротенберга , Фридмана , Миллера да других путинских олигархов », - отметили в Центре и противодействии коррупции.

Евтушенков - один из самых богатых людей России, председатель совета директоров и владелец 59,2105% акций АФК "Система". В середине апреля 2022 года Евтушенков попал под санкции Великобритании, после чего передал 10% акций сыну и не является контролирующим акционером, также он вышел из совета директоров "АФК Система".

Напомним также, что накануне Кабинет министров утвердил указ президента о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 принадлежащих России объектов собственности. До этого Верховная Рада изменила закон об основах принудительной конфискации российского имущества, разрешив конфисковать имущество самих граждан РФ, а также иностранцев, живущих в этой стране или занимающихся там основной деятельностью.