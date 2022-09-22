Орбан заявив, що "Угорщина має зробити все можливе, щоб ЄС скасував всі санкції проти Росії" — ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі зі своєю партією Фідес, яка здобула переконливу перемогу на останніх парламентських виборах, заявив, що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила проурядова щоденна газета Magyar Nemzet.

Орбан сказав, що в листопаді Будапешт повинен "зробити все можливе", щоб Європа скасувала всі санкції проти РФ не пізніше, ніж до кінця року.

Він вважає, що скасування санкцій нібито "знизять ціни на енергоносії", при цьому Орбан не приводить факти, якіб агрументували б його позиції.

Зазначимо, що, на думку Брюсселю та Києва, Росія використовує енергоносії як зброю та кожного разу вигадує нові причини для зменшення об'ємів газу, що постачає в ЄС.

При цьому з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Путін вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Тим часом країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, головним чином за рахунок імпорту скрапленого газу з США, трубопровідного газу з Норвегії, а також збільшення поставок з Північної Африки.

Однак коли країни ЄС намагаються зменшити свою газову залежність від РФ, шукаючі нові джерела поставок, Угорщина відкрито заявляє, що ні за яких обставин не відмовиться від російського газу, незважаючи на те, що це одне з джерел фінансування війни проти України.