ЄК пропонує зупинити фінансування Угорщини: країна може втратити 7,5 млрд євро

Європейська комісія запропонувала Раді Європи заморозити фінансування Угорщини за трьома основними програмами з фонду збалансованого розвитку ЄС. Йдеться про суму в 7,5 млрд євро.

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Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Комісія пояснює, що таких заходів необхідно вжити, щоб забезпечити захист бюджету ЄС і фінансових інтересів ЄС від порушень принципів верховенства права в Угорщині.

Справа в тому, що 27 квітня Єврокомісія розпочала перевірку діяльності уряду Угорщини. В результаті була виявлена низка порушень принципів верховенства права, які вони створюють загрозу для бюджету ЄС і фінансових інтересів блоку.

Будапешт отримав звіт Єврокомісії і зобов'язаний виправити ситуацію та поінформувати про виконання ключових кроків щодо реалізації до 19 листопада.

На нинішньому етапі Єврокомісія пропонує такі заходи:

призупинення 65% зобов’язань за трьома операційними програмами;

заборона укладати юридичні зобов’язання з фондами суспільних інтересів.

Більше того, Угорщина ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора РФ і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Зазначимо, що Угорщина — одна з найпроросійськіших країн ЄС, яка сильно залежить від російського газу та нафти. Росія також будує ядерний реактор для Угорщини. Будапешт призупинив останній пакет санкцій проти Москви, який включав заборону імпорту російської нафти, доки домовився про виключення собі .