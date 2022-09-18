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ЕК предлагает остановить финансирование Венгрии: страна может потерять 7,5 млрд евро
Европейская комиссия предложила Совету Европы заморозить финансирование Венгрии по трем основным программам из фонда сбалансированного развития ЕС. Речь идет о сумме в 7,5 млрд евро.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Комиссия объясняет, что такие меры необходимо принять, чтобы обеспечить защиту бюджета ЕС и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.
Дело в том, что 27 апреля Еврокомиссия приступила к проверке деятельности правительства Венгрии. В результате был выявлен ряд нарушений принципов верховенства права, которые создают угрозу для бюджета ЕС и финансовых интересов блока.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Будапешт получил отчет Еврокомиссии и обязан исправить ситуацию и проинформировать о выполнении ключевых шагов по реализации до 19 ноября.
На нынешнем этапе Еврокомиссия предлагает следующие мероприятия:
- приостановка 65% обязательств по трем операционным программам;
- запрещение заключать юридические обязательства с фондами общественных интересов.
Кроме того, Венгрия рискует вовсе потерять место в Евросоюзе, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора РФ и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.
Отметим, что Венгрия — одна из самых пророссийских стран ЕС, сильно зависящая от российского газа и нефти. Россия также строит ядерный реактор для Венгрии. Будапешт приостановил последний пакет санкций против Москвы, который включал запрет на импорт российской нефти, пока не договорился об исключении для себя.