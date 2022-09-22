Орбан заявил, что "Венгрия должна сделать все возможное, чтобы ЕС отменил все санкции против России" — СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече со своей партией Фидес, одержавшей убедительную победу на последних парламентских выборах, заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены.

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Об этом сообщила проправительственная ежедневная газета Magyar Nemzet.

Орбан сказал, что в ноябре Будапешт должен "сделать все возможное", чтобы Европа упразднила все санкции против РФ не позже, чем до конца года.

Он считает, что отмена санкций якобы "снизит цены на энергоносители", при этом Орбан не приводит факты, которые бы аргументировали его позицию.

Отметим, что, по мнению Брюсселя и Киева, Россия использует энергоносители как оружие и каждый раз придумывает новые причины для уменьшения объемов поставляемого в ЕС газа.

При этом с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Путин уже не сможет давить на европейский газовый рынок.

Между тем, странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, главным образом за счет импорта сжиженного газа из США, трубопроводного газа из Норвегии, а также увеличения поставок из Северной Африки.

Однако когда страны ЕС пытаются уменьшить свою газовую зависимость от РФ, находя новые источники поставок, Венгрия открыто заявляет, что ни при каких обстоятельствах не откажется от российского газа, несмотря на то, что это один из источников финансирования войны против Украины.