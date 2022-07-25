"Газпром" знайшов нову відмовку, щоб не підвищувати постачання газу до ЄС

Російський газовий монополіст, компанія "Газпром" заявив про те, що отримав від німецької компанії Siemens документи від влади Канади щодо раніше заарештованої турбіни з газопроводу "Північний потік-1", проте ці документи не знімають раніше зазначених ризиків. Про це заявила прес-служба "Газпрому".

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"Газпром" вивчив зазначені документи, проте змушений констатувати, що вони не знімають раніше зазначені ризики та викликають додаткові питання. Крім того, з боку "Газпрому", як і раніше, залишаються відкриті питання щодо санкцій ЄС та Великобританії, вирішення яких є важливим для постачання двигуна до Росії та здійснення термінового капітального ремонту інших газотурбінних двигунів для КС "Портова", — заявили в Газпромі.

Зважаючи на це компанія в черговий раз запросила у Siemens про негайну підтримку у наданні необхідних документів і роз'яснень для вирішення питань, що залишилися відкритими.

Нагадаємо, з 10 по 21 липня "Газпром" зупиняв газопровід "Північний потік-1" на плановий ремонт. І хоча багато європейських політиків та експертів припускали, що постачання газопроводом у термін не відновляться, 21 липня "Газпром" все ж таки відновив постачання газу трубопроводом. При цьому напередодні відновлення постачань у Кремлі заявили, що через санкції постачання надалі можуть скоротитися до 20% від проектної потужності.

Зупинці постачань газу "Північним потоком-1" передувало рішення Канадського уряду повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яка раніше була заарештована через санкції. Через арешт цієї турбіни в середині червня, а також проблеми з другою турбіною (яку за техрегламентом теж потрібно ремонтувати в Канаді) "Газпром" знизив прокачування газу по "Північному потоку-1" до 67 млн куб. м на добу за проектної потужності 167 млн куб. м. на добу.

Український уряд охарактеризував цей крок як відступ від політики санкцій, і зазначило, що "Газпром" має можливість зберегти постачання газу на рівні контрактних зобов'язань і без турбіни.

При цьому експерти вважають, що Кремль на тлі війни в Україні використовує свої енергоресурси як зброю та прагнути послабити ЄС економічно.

У свою чергу, у Брюсселі схоже поділяють думку про те, що Кремль використовує свій газ як зброю. Там розглядають припинення постачання російського газу взимку як цілком ймовірний сценарій. На тлі цих побоювань у Єврокомісії запропонували план економії газу на 15% (це близько 65 млрд кубометрів, що становить майже половину постачання газу з Росії). Крім того, Єврокомісія може закріпити за собою право примушувати країни скорочувати споживання газу, якщо вони цього добровільно не зможуть зробити.

Росія є одним з основних постачальників газу в ЄС і через побоювання припинення постачання газу Європейські лідери шукають можливі шляхи диверсифікації постачання. Так, 18 липня відвідала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відвідала Азербайджан і підписала з президентом цієї країни Ільхамом Алієвим меморандум про збільшення постачання газу з цієї країни до 20 млрд куб. м до 2027 року. З іншого боку важливим напрямом диверсифікації постачання газу до ЄС є проект Транссахарського газопроводу .

При цьому план Єврокомісії про відмову від російського газу REPowerEU передбачає диверсифікацію лише як один із заходів. Зокрема, план передбачає прискорений перехід на відновлювані джерела енергії, а також збільшення показника енергоефективності в рамках стратегії зеленого переходу European Green Deal.