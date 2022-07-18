ЕС договорился с Азербайджаном об удвоении поставок газа в Европу к 2027 году до 20 млрд кубометров/год

Европейский союз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, предусматривающий обязательство удвоить пропускную способность Южного газотранспортного коридора для поставки в ЕС не менее 20 миллиардов кубометров газа ежегодно к 2027 году.

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Как сообщает пресс-служба Европейской комиссии, ее глава Урсула фон дер Ляйен вместе с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон посетила 18 июля Баку, где встретилась для подписания документа с президентом Ильхамом Алиевым.

Отмечается, что заключение меморандума будет способствовать реализации плана ЕС по диверсификации источников энергии, чтобы покончить с его зависимостью от российского газа.

"На основе укрепления энергетического сотрудничества Азербайджан уже сейчас увеличивает поставки природного газа в ЕС с 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 миллиардов кубометров в 2022 году", - отмечают в Еврокомиссии.

Как указано также в меморандуме, ЕС и Азербайджан разделяют стремление ускорить разработку и развертывание мощностей по производству и передаче возобновляемой энергии, чтобы в полной мере воспользоваться синергией между переходом ЕС к чистой энергетике и сильным неиспользованным потенциалом возобновляемой энергии Азербайджана, в частности в его морской зоне.

Стороны также признают важность создания максимально эффективной, экологически безопасной и безвредной для климата цепочки поставок газа. Меморандум предусматривает создание схем сбора газа, который в противном случае сжигался или выбрасывался бы в атмосферу.

В Евркоомиссии подчеркивают, что давно поддерживают расширение Южного газотранспортного коридора, признавая его ключевую роль в диверсификации поставок газа в ЕС, в частности, для стран Юго-Восточной Европы, а также, потенциально, поставок в страны Западных Балкан.

Отметим при этом, что российский монополист "Газпром" с 27 мая прекратил поставки газа в Болгарию, являющуюся членом ЕС, поскольку эта страна отказалась выполнять требования о расчетах за топливо в российских рублях, что не предусмотрено условиями контракта. При этом уже в середине июня Болгария начала получать первые объемы азербайджанского газа по трубопроводу из Греции, куда он поступает по Южному газотранспортному коридору.