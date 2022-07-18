ЄС домовився з Азербайджаном про подвоєння постачання газу до Європи до 2027 року до 20 млрд кубометрів/рік

Європейський союз та Азербайджан підписали меморандум про взаєморозуміння про стратегічне партнерство в галузі енергетики, який передбачає зобов'язання подвоїти до 2027 року пропускну спроможність Південного газотранспортного коридору для постачання до ЄС щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу щороку.

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Як повідомляє прес-служба Європейської комісії, її голова Урсула фон дер Ляєн разом із єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон відвідала 18 липня Баку, де зустрілася для підписання документа з президентом Ільхамом Алієвим.

Зазначається, що підписання меморандуму сприятиме реалізації плану ЄС щодо диверсифікації джерел енергії, щоб покінчити з його залежністю від російського газу.

"На основі зміцнення енергетичної співпраці Азербайджан вже зараз збільшує постачання природного газу до ЄС з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році", - зазначають у Єврокомісії.

Як зазначено також у меморандумі, ЄС та Азербайджан поділяють прагнення прискорити розробку та розгортання потужностей з виробництва та передачі відновлюваної енергії, щоб повною мірою скористатися синергією між переходом ЄС до чистої енергетики та великим невикористаним потенціалом відновлюваної енергії Азербайджану, зокрема у його морській зоні.

Сторони також визнають важливість створення максимально ефективного, екологічно безпечного та нешкідливого для клімату ланцюжка постачання газу. Меморандум передбачає створення схем збирання газу, який інакше спалювався або викидався в атмосферу.

У Єврокомісії наголошують, що давно підтримують розширення Південного газотранспортного коридору, визнаючи його ключову роль у диверсифікації постачання газу до ЄС, зокрема, для країн Південно-Східної Європи, а також, потенційно, постачання до країн Західних Балкан.

Зазначимо, що російський монополіст "Газпром" з 27 травня припинив постачання газу до Болгарії, яка є членом ЄС, оскільки ця країна відмовилася виконувати вимоги про розрахунки за паливо в російських рублях, яка не передбачена умовами контракту. При цьому вже в середині червня Болгарія почала отримувати перші обсяги азербайджанського газу трубопроводом з Греції, куди він надходить Південним газотранспортним коридором.