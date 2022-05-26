Болгарія зможе відмовитися від російського газу до кінця 2022 року, але "Газпром" загрожує вже у травні зупинити постачання

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков заявив, що до кінця 2022-го його країна буде готова відмовитися від постачання газу з РФ, оскільки до кінця року Болгарія має намір стати повністю незалежною від російського енергоносія, і матиме набагато "зеленішу" економіку.

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Про це Петков повідомив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє видання Actualno.

Тим часом російський монополіст "Газпром" заявив, що з 27 травня припиняє постачання природного газу до Болгарії, тому що країна відмовилася приймати умови компанії, які порушують чинні контракти. Йдеться про оплату, адже РФ вимагає платити за газ рублями, але Болгарія оплатила всі постачання тією валютою, яка вказана в контрактах.

"Після аналізу, проведеного державною компанією "Булгаргаз" та Болгарським енергетичним холдингом (БЕХ), було встановлено, що новий двоетапний порядок оплати, запропонований Росією, не відповідає чинному контракту до кінця цього року і створює значні ризики для Болгарії", - розповіли у болгарському Міністерстві енергетики.

Відомо, що Міненерго Болгарії вже зробило кроки щодо створення альтернативних механізмів постачання природного газу та вирішення ситуації.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу до Фінляндії через відмову країни платити за паливо рублями. Також Польща відмовилася від російського газу та достроково розірвала угоду з Росією на постачання.

Фото: ua.depositphotos.com