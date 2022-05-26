Болгария сможет отказаться от российского газа до конца 2022 года, но "Газпром" угрожает уже в мае остановить поставки

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что до конца 2022-го его страна будет готова отказаться от поставок газа из РФ, так как до конца года Болгария намерена стать полностью независимой от российского энергоносителя, и будет иметь гораздо более "зеленую" экономику.

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Об этом Петков сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает издание Actualno.

Тем временем российский монополист "Газпром" заявил, что с 27 мая прекращает поставки природного газа в Болгарию, потому что страна отказалась принимать условия компании, которые нарушают действующие контракты. Речь идет об оплате, ведь РФ требует платить за газ рублями, но Болгария оплатила все поставки той валютой, которая указана в контрактах.

"После анализа, проведенного государственной компанией "Булгаргаз" и Болгарским энергетическим холдингом (БЭХ), было установлено, что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии", — рассказали в болгарском Министерстве энергетики.

Известно, что Минэнерго Болгарии уже предприняло шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешению ситуации.

Ранее "Газпром" прекратил поставки газа в Финляндию из-за отказа страны платить за топливо рублями. Также Польша отказалась от российского газа и досрочно разорвала соглашение с Россией на поставку.

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