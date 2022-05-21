Німеччині та Італії дозволили платити за газ російськими рублями, - ЗМІ

Імпортери газу в Німеччині та Італії отримали "добро" від своїх урядів щодо оплати газу в російських рублях. Ця позиція Берліна та Риму узгоджена з Євросоюзом, щоб не було порушено санкції ЄС проти Росії.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел видання, Німеччина та Італія повідомили компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Кремля після переговорів із Європейським Союзом.

Як повідомили джерела Reuters, німецькі імпортери газу отримали від Берліна повідомлення про можливість відкривати рахунки у рублях для оплати російського газу без порушення санкцій.

Зазначається, що Німеччина, яка є найбільшим імпортером російського газу в Європі, координувала свої дії із ЄС.

Італійський уряд також звернувся до Європейської комісії та отримав роз'яснення про те, як легально купувати російський газ, повідомило Reuters високопоставлене джерело в уряді.

"Брюссель дав два набори письмових вказівок, як купувати російський газ без порушення санкцій, але юридичний шлях залишається туманним", - пише Reuters.

Однак у роз'ясненні прямо не йдеться, що відкриття рублевих рахунків для конвертації платежів за газ у російську валюту буде порушенням санкцій ЄС.

Польща, Болгарія та Фінляндія відмовилися виконати вимогу Москви про те, щоб імпортери платили за газ у рублях, і країна-агресор РФ припинила постачання до цих країн.

Нагадаємо, раніше "Газпром" написав своїм європейським клієнтам листи, в яких запевнив їх у тому, що вони нібито "можуть продовжувати платити за газ рублями, не порушуючи санкції".

При цьому Росія за допомогою своїх дипломатів намагається завадити Євросоюзу знайти альтернативні джерела газу.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.