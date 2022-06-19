Болгарія почала отримувати азербайджанський газ

Болгарія отримала перші обсяги азербайджанського газу трубопроводом Греція-Болгарія (IGB), повідомляє радіостанція BNR з посиланням на свого кореспондента.

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До кінця червня постачання газу проводитиметься у тестовому режимі, а з початку липня азербайджанський газ повністю замінить російський.

Початкова потужність газопроводу становить 3 мільярди кубометрів газу на рік із потенціалом розширення до 5 мільярдів кубометрів.

Нагадаємо, російський монополіст "Газпром" з 27 травня припинив постачання природного газу до Болгарії, тому що країна відмовилася приймати умови компанії, які порушують чинні контракти. Йдеться про оплату, адже РФ вимагає платити за газ карбованцями, але Болгарія оплатила всі постачання тієї валюти, яка вказана в контрактах.

Незабаром Міненерго Болгарії зробило кроки щодо створення альтернативних механізмів постачання природного газу та вирішення ситуації, хоча до цього країна планувала відмовитися від російського газу до кінця 2022 року.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу до Фінляндії через відмову країни платити за паливо рублями. Також Польща відмовилася від російського газу та достроково розірвала угоду з Росією на постачання.

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