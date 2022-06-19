Болгария начала получать азербайджанский газ

Болгария получила первые объемы азербайджанского газа по трубопроводу Греция-Болгария (IGB), сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего корреспондента.

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До конца июня поставки газа будут проводиться в тестовом режиме, а с начала июля азербайджанский газ полностью сменит российский.

Первоначальная мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров газа в год с потенциалом расширения до 5 миллиардов кубометров.

Напомним, российский монополист "Газпром" с 27 мая прекратил поставки природного газа в Болгарию, потому что страна отказалась принимать условия компании, которые нарушают действующие контракты. Речь идет об оплате, ведь РФ требует платить за газ рублями, но Болгария оплатила все поставки той валютой, которая указана в контрактах.

Вскоре Минэнерго Болгарии предприняло шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешению ситуации, хотя до этого страна планировала отказаться от российского газа до конца 2022 года.

Ранее "Газпром" прекратил поставки газа в Финляндию из-за отказа страны платить за топливо рублями. Также Польша отказалась от российского газа и досрочно разорвала соглашение с Россией на поставку.

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