ЕС хочет сократить потребление российского газа на 15%

Европейский союз намерен предложить странам-членам начиная с августа добровольно сократить использование природного газа на 15% из-за опасений, что РФ прекратит поставки топлива.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, эта цель будет закреплена в постановлении, сопровождающем план экстренных мер по смягчению последствий возможной остановки поставок российского газа, который Еврокомиссия должна обнародовать уже сегодня.

Согласно плану, который получил название "Экономьте газ для безопасной зимы", Еврокомиссия планирует рекомендовать шаги, включающие сокращение услуг отопления и кондиционирования, а также определенные рыночные меры.

Также Брюссель хочет закрепить за собой право обязывать страны сокращать потребление газа, если ситуация ухудшится, а добровольных мер будет недостаточно.

Комиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток-1", который был остановлен в этом месяце на ремонт.

Запланированное постановление предоставит Еврокомиссии право объявить общесоюзную тревогу, когда возникнет значительный риск серьезной нехватки предложения или резкого скачка спроса. Эта мера потребует одобрения со стороны государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики.

Издание отмечает, что национальные правительства уже имеют планы на случай чрезвычайных ситуаций и сократят спрос независимо от того, обязывает ли их ЕС.

Напомним, Европейский союз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, предусматривающий обязательство удвоить пропускную способность Южного газотранспортного коридора для поставки в ЕС не менее 20 миллиардов кубометров газа ежегодно к 2027 году.