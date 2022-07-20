ЄС хоче скоротити споживання російського газу на 15%

Європейський союз має намір запропонувати країнам-членам, починаючи з серпня, добровільно скоротити використання природного газу на 15% через побоювання, що РФ припинить постачання палива.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, цю мету буде закріплено в постанові, що супроводжуватиме план екстрених заходів щодо пом'якшення наслідків можливої зупинки постачання російського газу, яку Єврокомісія має оприлюднити вже сьогодні.

Згідно з планом, який отримав назву "Економте газ для безпечної зими", Єврокомісія планує рекомендувати кроки, які включають скорочення послуг опалення та кондиціювання, а також певні ринкові заходи.

Також Брюссель хоче закріпити за собою право зобов'язувати країни скорочувати споживання газу, якщо ситуація погіршиться, а добровільних заходів буде недостатньо.

Комісія виходить з того, що Росія не відновить постачання в повному обсязі трубопроводом "Північний потік-1", який було зупинено цього місяця на ремонт.

Запланована ухвала надасть Єврокомісії право оголосити загальносоюзну тривогу, коли виникне значний ризик серйозної нестачі пропозиції або різкого стрибка попиту. Цей крок вимагатиме схвалення з боку держав-членів, який комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної наради міністрів енергетики.

Видання зазначає, що національні уряди вже мають плани на випадок надзвичайних ситуацій та скоротять попит незалежно від того, чи зобов'язує їх ЄС.

Нагадаємо, Європейський союз та Азербайджан підписали меморандум про взаєморозуміння про стратегічне партнерство в галузі енергетики, що передбачає зобов'язання подвоїти пропускну спроможність Південного газотранспортного коридору для постачання до ЄС щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу щороку до 2027 року.