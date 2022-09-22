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Финляндия арестовала активы основателя Yandex и братьев Ротенбергов
В Финляндии арестованы активы крупнейшей российской поисковой компании Yandex, основателем и генеральным директором которой является Аркадий Волож. Также арестованы активы российских бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенберга.
Об этом пишет Helsingin Sanomat.
По данным издания, новые решения об аресте финские власти приняли в августе и начале сентября.
Отмечается, что Воложи и братья Ротенберги находятся в списке санкций ЕС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Yandex управляет транспортной службой Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в Ментьяле.
Весной Yandex Oy сменила название на Global DC Oy в Финляндии. Волож уже покинул пост генерального директора и место в совете директоров компании. Однако это не освободило его от западных санкций.
У российского олигарха и давнего друга президента РФ Владимира Путина Ротенберга арестовали акции компании Lengvik Capital и ее доли в двух других компаниях, также крупнейший крытый ледовый стадион страны, ранее известный как Hartwall Arena, и СПА-отель Lengvik в пригороде Хельсинки.
Также арестованы активы еще одного олигарха, Геннадий Тимченко, владеющий значительной долей компании Helsinki Halli.
Теперь активы олигархов не могут быть переданы в залог, проданы или иным образом употреблены без разрешения судебного пристава. Такие меры обычно предшествуют фактическому решению о конфискации.
Напомним, Высший антикоррупционный суд впервые постановил конфисковать имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого считают близким к главе РФ Владимиру Путину лицом.