У Ротенберга заберуть Ocean Plaza: подано позов про конфіскацію активів

Міністерство юстиції України у п'ятницю, 3 березня, подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію компаній, які належать Аркадію та Ігорю Ротенбергам.

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Про це повідомляє пресслужба Мін'юста.

"Повідомляємо, що 3 березня 2023 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції" до Ротенберга Ігоря Аркадійовича, Ротенберга Аркадія Романовича, Скоробогатька Олександра Івановича, Пономаренка Олександра Анатолійовича", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мін'юст просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути:

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті";

66,65% частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь".

Як повідомив Інститут законодавчих ідей, у ЗМІ неодноразово фігурувала інформація про те, що російський олігарх Ротенберг володіє ТРЦ Ocean Plaza у Києві через "ІС "Либідь".

Вартість об'єкта оцінюється в $180 млн. Також може йтися про конфіскацію інших українських активів Ротенберга – трьох земельних ділянок та 15 квартир у Києві.

Ротенберга називають близьким другом лідера країни-агресорки РФ Володимира Путіна. Саме з ним пов'язують будівництво кримського мосту.

Торік на Ротенберга були накладені санкції Ради національної безпеки і оборони.

Зазначимо, раніше акції ТРЦ Ocean Plaza, що належать інвестсоюзу "Либідь", було передано в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом (АРМА). Разом з тим арешт будівлі самого ТРЦ, який було накладено ще у травні Печерським районним судом Києва, на початку серпня 2022 року було знято.

Але від моменту перезапуску діяльності ТРЦ Ocean Plaza, яке відбулось наприкінці листопада 2022-го року, український бюджет так і не отримав доходів.