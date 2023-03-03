У Ротенберга заберут Ocean Plaza: подан иск о конфискации активов

Министерство юстиции Украины в пятницу, 3 марта, подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации компаний, принадлежащих Аркадию и Игорю Ротенбергам.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сообщаем, что 3 марта 2023 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 1 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях" к Ротенбергу Игорю Аркадьевичу, Ротенбергу Аркадию Романовичу, Скоробогатьку Александру Ивановичу, Пономаренко Александру Анатольевичу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство просит применить санкцию в виде взыскания в доход государства активов вышеупомянутых лиц и взыскать:

100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти";

66,65% доли уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь".

Как сообщил Институт законодательных идей, в СМИ неоднократно фигурировала информация о том, что российский олигарх Ротенберг владеет ТРЦ Ocean Plaza в Киеве через"ИС "Лыбидь".

Стоимость объекта оценивается в $180 млн. Также речь может идти о конфискации других украинских активов Ротенберга – трех земельных участков и 15 квартир в Киеве.

Ротенберга называют близким другом лидера страны-агрессорки РФ Владимир Путин. Именно с ним связывают строительство крымского моста.

В прошлом году на Ротенберг были наложены санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, ранее принадлежащие инвестсоюзу "Лыбидь" акции ТРЦ Ocean Plaza были переданы в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем (АРМА). Вместе с тем арест здания самого ТРЦ, наложенного еще в мае Печерским районным судом Киева, в начале августа 2022 года был снят .

Но с момента перезапуска деятельности ТРЦ Ocean Plaza, состоявшегося в конце ноября 2022 года, украинский бюджет так и не получил доходов.