Столичний ТРЦ Ocean Plaza російського олігарха після відновлення роботи не приносить дохід в бюджет України

Від моменту перезапуску діяльності ТРЦ Ocean Plaza, яке відбулось наприкінці листопада 2022-го року, український бюджет не отримав доходів.

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Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схеми" про конфіскацію російських активів, передає Радіо Свобода.

Відомо, що дві третини корпоративних прав ТРЦ Ocean Plaza контролює підсакційний російський олігарх Аркадій Ротенберг і на які наклав арешт Печерський районний суд.

Інша третина ТРЦ належить українському холдингу UDP Василя Хмельницького. Компанія раніше публічно обіцяла, що після відновлення роботи Ocean Plaza дві третини прибутку від його діяльності йтимуть в український бюджет. Однак, цього не сталося.

В UDP затримку із перерахуванням пояснили тим, що чекають на визначення процедури для цього. При цьому, конфіскація Ocean Plaza через прямий санкційний механізм досі не була ініційована.

"Наразі український акціонер здійснює операційне управління активом та лише накопичує кошти від комерційної діяльності до моменту визначення процедури перерахування прибутку до державного бюджету України. У 2022 році ТРЦ Ocean Plaza не виплачував прибуток акціонерам – ні українському власнику третини бізнесу, ані державі, оскільки до вересня 2022 року ТРЦ було повністю арештовано" – йдеться у відповіді компанії UDP, якій належить 33% корпоративних прав Ocean Plaza.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва скасував своє рішення від 10 травня щодо накладення арешту на будівлю київського торговельно-розважального центру Ocean Plaza.