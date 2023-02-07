Відвідувачів у ТРЦ Києва поменшало на 39% за рік

У 2022 році в Києві відвідуваність у торговельно-розважальних центрах впала до 316 людей на 1000 квадратних метрів площі.

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Про це свідчать розрахунки Forbes на основі даних Української торгової гільдії (UTG).

Зазначається, що найбільше впала відвідуваність у ТРЦ у першому кварталі 2022-го. Тоді показник становив 291 людину на 1000 кв.м загальної площі, що стало історичним мінімумом. Одна з причин – у перші місяці війни обʼєкти були закритими, але після витіснення російських військ із Київської області поступово відкривалися.

Так, River Mall запустився в квітні, Lavina Mall – у травні, в червні запрацював навіть частково зруйнований Retroville, а 22 листопада роботу відновила Ocean Plaza.

Протягом 2022-го року відвідуваність ТРЦ збільшувалась і на початку 2023-го досягла 362 людини на 1000 кв.м, але вона все одно на 28% нижча, ніж до війни.

Так, у регіональних ТРЦ відвідуваність у середньому за рік впала на 50%, а у ТРЦ окружного формату – на 32%.

Кількість відвідувачів у ТРЦ Києва падала ще під час пандемії Covid-19.Тоді за підсумками 2020-2021 років 44% населення стали рідше відвідувати торгові обʼєкти, а середньоринковий показник відвідуваності до початку 2022 року знизився з 687 людей до 506 – на 1000 кв.м.