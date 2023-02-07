Продажі в електронній комерції в США перевищили $1 трлн

Четвертий квартал 2022 року став рекордним за всю історію електронної комерції в Сполучених Штатах.

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Про це повідомляє CSA.

Відповідно до щорічного дослідження "Стан електронної комерції", проведеного ComScore, продажі онлайн США зросли приблизно на 11% до $1,09 трлн у 2022 році з $904,3 млрд.

Найбільшими категоріями у 2022 році були продукти на $219 млрд, одяг/аксесуари - $175 млрд і комп’ютери та периферійне обладнання на $117,7 млрд.

У той же час, категоріями витрат з найбільшим зростанням були квитки на заходи (75%), цифровий контент (60%) і одяг і аксесуари (37%).

Розглядаючи тенденції електронної комерції в четвертому кварталі 2022 року, ComScore виявив, що частка мобільної комерції в загальних онлайн-продажах сягнула найвищого рівня в 38%, або $127,5 млрд.

Це означає зростання витрат на мобільну комерцію на 26% у порівнянні з минулим роком протягом кварталу. Загальні витрати на електронну комерцію зросли на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас у 2022 році витрати на мобільні пристрої у святкові дні склали $92,6 млрд, або близько 46% від загальної суми. У результаті ранніх рекламних заходів роздрібних торговців частка загальних квартальних онлайн-витрат у листопаді зросла з 38% до 44%.

Витрати на покупки онлайн-продуктів зросли на 333% за чотири роки до $64 млрд у четвертому кварталі 2022 року з $14,8 млрд у четвертому кварталі 2018 року.

Нагадаємо, що відвідувачів у ТРЦ Києва поменшало на 39% за рік.