Продажи в электронной коммерции в США превысили $1 трлн

Четвертый квартал 2022 стал рекордным за всю историю электронной коммерции в Соединенных Штатах.

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Об этом сообщает CSA.

Согласно ежегодному исследованию "Состояние электронной коммерции", проведенному ComScore, продажи онлайн в США выросли примерно на 11% до $1,09 трлн в 2022 году с $904,3 млрд.

Наибольшими категориями расходов в 2022 году были продукты на $219 млрд, одежда/аксессуары – $175 млрд и компьютеры и периферийное оборудование на $117,7 млрд.

В то же время категориями расходов с наибольшим ростом были билеты на мероприятия (75%), цифровой контент (60%) и одежду и аксессуары (37%).

Рассматривая тенденции электронной коммерции в четвертом квартале 2022 года, ComScore обнаружил, что доля мобильной коммерции в общих онлайн-продажах достигла наивысшего уровня в 38% или $127,5 млрд.

Это означает рост расходов на мобильную коммерцию на 26% по сравнению с прошлым годом за квартал. Общие расходы на электронную коммерцию выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В то же время, в 2022 году расходы на мобильные устройства в праздничные дни составили $92,6 млрд, или около 46% от общей суммы. В результате ранних рекламных мероприятий розничных торговцев доля общих квартальных продаж онлайн в ноябре возросла с 38% до 44%.

Расходы на продукты онлайн выросли на 333% за четыре года до $64 млрд в четвертом квартале 2022 года с $14,8 млрд в четвертом квартале 2018 года.

Напомним, что посетителей в ТРЦ Киева стало меньше на 39% в год.