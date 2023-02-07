Посетителей в ТРЦ Киева стало меньше на 39% за год

В 2022 году в Киеве посещаемость в торгово-развлекательных центрах упала до 316 человек на 1000 квадратных метров площади.

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Об этом свидетельствуют расчеты Forbes на основе данных Украинской торговой гильдии (UTG).

Отмечается, что больше всего упала посещаемость в ТРЦ в первом квартале 2022-го. Тогда показатель составлял 291 человека на 1000 кв.м. общей площади, что стало историческим минимумом. Одна из причин – в первые месяцы войны объекты были закрыты, но после вытеснения российских войск из Киевской области постепенно открывались.

Так, River Mall запустился в апреле, Lavina Mall – в мае, в июне заработал даже частично разрушенный Retroville, а 22 ноября работу возобновила Ocean Plaza.

В течение 2022 года посещаемость ТРЦ увеличивалась и в начале 2023 достигла 362 человека на 1000 кв.м, но она все равно на 28% ниже, чем до войны.

Так, в региональных ТРЦ посещаемость в среднем за год упала на 50%, а в ТРЦ окружного формата – на 32%.

Количество посетителей в ТРЦ Киева падало еще во время пандемии Covid-19. Тогда по итогам 2020-2021 годов 44% населения стали реже посещать торговые объекты, а среднерыночный показатель посещаемости к началу 2022 года снизился с 687 человек до 506 – на 1000 кв. .