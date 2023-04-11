ТРЦ Ocean Plaza отобрали у россиян

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве Ocean Plaza перешел в собственность государства.

Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда.

Решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

Таким образом, российские собственники не смогли обжаловать решение суда по конфискации.

Напомним, 20 марта 2023 года ВАКС принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, среди которых ТРЦ Ocean Plaza. В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА, поскольку среди его владельцев – граждане России из близкого окружения Владимира Путина, а средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовали для финансирования производства и поставки боеприпасов вооруженным силам РФ.