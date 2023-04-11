ТРЦ Ocean Plaza відібрали у росіян

Один із найбільших торговельно-розважальних центрів в Києві Ocean Plaza перейшов у власність держави.

Про це говориться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

Таким чином, російські власники не змогли оскаржити рішення суду щодо конфіскації.

Нагадаємо, 20 березня 2023 року ВАКС ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, серед яких ТРЦ Ocean Plaza. У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza передали в управління АРМА, оскільки серед його власників – громадяни Росії з близького оточення Володимира Путіна, а кошти, отримані від діяльності ТРЦ, використовували для фінансування виробництва й постачання боєприпасів збройним силам РФ.