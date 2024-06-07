Инвестфонд Inzhur привлечет до 10 тыс. инвесторов для приватизации отеля "Украина"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о регистрации регламента паевого инвестиционного фонда "Инжур Отель Украина".

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы смотрим на интересные активы как на частном рынке, так и среди государственного или коммунального имущества. Мы хотим принять участие в приватизации гостиницы "Украина" и с этой целью создаем фонд. Рассчитываем, что к нему присоединятся 5-10 тыс. человек", – рассказал основатель Inzhur Андрей Журжий.

По словам Журжия, в случае победы в аукционе на первом этапе будут принять управленческие решения по гостинице, однако в будущем сооружение потребует реконцепции и реконструкции.

Он считает, что лучшим вариантом для гостиницы "Украина" было бы включение его в международную сеть, однако это было бы трудно сделать во время полномасштабной войны.

"Это на перспективу. Сейчас он потребует анализа, а потом уже дополнительных инвестиций", - добавил основатель Inzhur.

По словам Журжия, в паевой инвестиционный фонд Inzhur Ocean, который создан, чтобы выкупить госдолю в 66,65% Ocean Plaza (Киев), уже присоединилось около 3 тыс. человек.

Общее количество инвесторов в действующие проекты инвестфонда Inzhur в настоящее время составляет около 5 тыс., среди них около 25% имеют инвестиции в несколько проектов.

Напомним, Фонд госимущества Украины назвал стартовую цену гостиницы "Украина" на Майдане Незалежности. Так, начальная цена актива составляет 1 млрд 047 млн 637 152 гривен.

Об отеле "Украина"

Отель "Украина" является первым высотным сооружением в Киеве. Он был открыт 28 сентября 1961 под названием "Москва".

Отель был переименован в 2001 году по случаю 10-летия независимости Украины.

В феврале 2014 года из этого отеля вели стрельбу по протестующим на Майдане.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель Украина" в Киеве, которое находилось в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры. Последнее искало для гостиницы инвестиции за границей.

Сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил о намерениях приватизировать гостиницу "Украина". Причина – гостиница накопила долг в размере более 45 млн грн.

Кабинет министров в апреле 2024 года решил включить государственное предприятие "Отель Украина" в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности.

Об инвестиционном фонде Inzhur

Основателем и инвестором Inzhur является глава наблюдательного совета инвестфонда Zhurzhii Ventures Андрей Журжий. Фонд владеет девелоперской компанией Smile Development (построившей и продавшей инвесторам более 35 супермаркетов "Сильпо" и "Фора", а также развивающийся жилой комплекс "Оптимисто" в с. Гатное под Киевом) и компанией по управлению активами "Инвестиционные партнеры", управляющей активами на 45 млрд грн в Украине и странах Евросоюза.

В начале 2022 года перед войной Андрей Журжий запустил первый украинский сервис для совместного приобретения недвижимости Inzhur REIT (Real Estate Investment Trust).

По состоянию на 6 июня пять фондов недвижимости Inzhur REIT управляют активами в 1,650 млрд грн, имеют 4902 совладельца, которым уже выплачено около 128 млн грн дивидендов.

Больше о том, как в Украине работают инвестиционные фонды REIT или Real Estate Investment Trust, читайте в статье Delo.ua "Паевые инвестиции в недвижимость. Что такое REIT и как эти фонды работают в украинских реалиях".